وزير الطوارئ: الإطفاء تمكنت من إيقاف امتداد النيران على محاور ريف اللاذقية الشمالي

حرائق غابات سوريا، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا أن فرق الإطفاء تمكنت من إيقاف امتداد النيران على محاور ريف اللاذقية الشمالي، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واجتاحت حرائق هائلة غابات منطقة جبل التركمان الساحلية السورية منذ الخميس الماضي وحتى وقتنا هذا، مدمرة آلاف الهكتارات من الغابات.

وبحسب شبكة «CNN»، قال عبدالكافي كيال، مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية: إن جهود السيطرة على الحرائق أعاقتها الرياح القوية والتضاريس الوعرة وخطر الألغام الأرضية التي خلّفتها سنوات الحرب.

وتأتي هذه الحرائق في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى دفع عجلة تعافي البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات المنهكة، مع غياب الخدمات الأساسية في أجزاء كثيرة من البلاد.

قطع الطرق وإجبار الآلاف على الفرار من منازلهم

واشتعلت الحرائق على طول خط يبلغ طوله 20 كيلومترًا (12 ميلًا)، ما أدى إلى قطع الطرق وإجبار الآلاف على الفرار من منازلهم. كما تركت بعض المناطق بدون كهرباء.

وأظهر مقطع فيديو من طائرة بدون طيار الحرائق وهي تتقدم على طول جبهة واسعة في منطقة وعرة، وتشتعل من حين لآخر عندما تقترب من الغابات الجافة.

وقال كيال لشبكة CNN: "هذا الحريق صعب للغاية"، وأضاف أنه تم استدعاء تعزيزات من جميع أنحاء البلاد.

وامتدت الحرائق الآن إلى أجزاء من محافظة طرطوس، رغم جهود أكثر من 60 وحدة إطفاء.

السلطات السورية تناشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة

وناشدت السلطات السورية المجتمع الدولي لتقديم المساعدة. وأرسلت تركيا طائرتي هليكوبتر و11 مركبة إطفاء، وعبرت فرق الدفاع المدني الأردنية الحدود، الأحد، للانضمام إلى جهود احتواء الحرائق.

المساحة المحترقة تتجاوز الآن 180 كيلومترا مربعا

وتشير بيانات الأقمار الصناعية من خدمة FIRMS التابعة لوكالة "ناسا" إلى أن المساحة المحترقة تتجاوز الآن 180 كيلومترا مربعا، وهي مساحة أكبر من العاصمة دمشق.

وبحسب أرقام الحكومة السورية لعام 2023، تبلغ مساحة الغطاء الحرجي "الأحراش" في البلاد حوالي 5270 كيلومترا مربعا، مما يعني أن هذه الحرائق قد التهمت أكثر من 3% من إجمالي الأراضي الحرجية في البلاد في 3 أيام فقط.

كما تعاني البلاد من جفاف طويل الأمد. وفي العام الماضي، ذكر برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي أن منطقة حوض الفرات بأكملها، ولا سيما المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية من سوريا، عانت من انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي لمدة 4 سنوات.

الدعم الدولي لمواجهة الحرائق في الساحل الغربي السوري

من جانبه، قال وزير الطوارئ السوري رائد الصالح، الأحد، إن وضع الحرائق المندلعة منذ 4 أيام في ريف اللاذقية على الساحل الغربي في سوريا «مأساوي بشكل كبير».

وأضاف الصالح عبر منصة «إكس»: مئات آلاف الأشجار الحراجية على مساحة تقدر بنحو 10 آلاف هكتار في 28 موقعًا باتت رمادًا بسبب هذه الحرائق، مشيرًا إلى أن 80 فريقًا من الدفاع المدني السوري ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تبذل جهودًا كبيرة لإخماد الحرائق.

وأوضح الصالح أن عدة فرق من فوج الإطفاء التابع لوزارة الزراعة وبعض المؤسسات الحكومية تشارك في عمليات إخماد الحرائق.

ودعت نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، في وقت سابق من اليوم إلى تقديم مزيد من الدعم الدولي لمواجهة الحرائق في الساحل الغربي السوري.

وكان الدفاع المدني حذر، السبت، من أن انفجار مخلفات حرب وذخائر يزيد من صعوبة مهمة قوات الإطفاء في إخماد الحرائق في ريف اللاذقية.

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