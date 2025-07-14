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ثقافة وفنون

خلافات بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي في هذا العمل

محمد ممدوح وأشرف
محمد ممدوح وأشرف عبدالباقي

تشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل خلافات تقع بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي خلال الأحداث بسبب الصراع على الإرث من جدهما.

ويواصل الفنان محمد ممدوح تصوير أحداث فيلمه الجديد “السادة الأفاضل” بين أحد المناطق الريفية، حيث يلعب شخصية شاب نشأ في إحدى القرى الريفية، ويبدأ في زراعة الأرض، ولكنه يتعرض لموقف يقلب حياته، ويجعله ينز للقاهرة بحثًا عن كسب الأموال. 

ويشارك الفنان طه الدسوقي ضمن أحداث فيلم السادة الأفاضل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه الذي يعاونه دومًا على فعل الخير.

وتدور أحداث السادة الأفاضل في قالب كوميدي، وهو من تأليف: مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًّا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة بعد تعاقد طه الدسوقي وبيومي فؤاد.

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محمد ممدوح السادة الأفاضل أشرف عبدالباقي طه الدسوقي اخبار الفن

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