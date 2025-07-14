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رياضة

ماذا قال مدرب تشيلسي بعد التتويج بكأس العالم للأندية؟

ماريسكا،فيتو
ماريسكا،فيتو

أشاد مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا بلاعبيه، بعد الفوز الكبير على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد المدرب الإيطالي، أن فريقه فرض سيطرته منذ البداية، ليحقق ثاني لقب تحت إشرافه، علمًا بأنه تسلم تدريب الفريق الصيف الماضي قادما من ليستر سيتي.

تصريحات مدرب تشيلسي 


وقال ماريسكا في تصريحاته لشبكة "دازن": "لا أجد الكلمات لوصف ما فعله اللاعبون اليوم. جميعهم يستحقون هذا الإنجاز، إنها لحظة رائعة".

وعن سر الفوز على باريس سان جيرمان، أوضح المدرب الإيطالي: "بالنسبة لي، حسمنا المباراة في أول 10 دقائق. فرضنا الإيقاع وكنا رائعين جدًا في الضغط عليهم. الظروف المناخية جعلت من الصعب الحفاظ على نفس المستوى طوال اللقاء، لكن الأولاد قاموا بعمل رائع".

وعن أداء النجم كول بالمر الذي أحرز هدفين وصنع الهدف الثالث، قال: "اليوم وجدنا له مركزا في الملعب سمح له بالحصول على المزيد من المساحات للهجوم. بالطبع، كول قدم مباراة رائعة، لكن الجهد الجماعي من جميع اللاعبين كان مذهلا".

واختتم ماريسكا حديثه متطرقًا لمستقبل البلوز: "بالطبع أنا متحمس جدًا للمستقبل، لكن ما يحمسني أكثر الآن هو أننا سنحصل على ثلاثة أسابيع من الراحة".

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