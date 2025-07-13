خرج نفي من مصادر مغربية ذات صلة بملف التنظيم المشترك لمونديال 2030، بشأن اختيار ملعب سانتياجو برنابيو، لاحتضان المباراة النهائية للبطولة.

تقارير إسبانية تكشف عن استضافة سانتياجو برنابيو لنهائي مونديال 2030

وكانت صحيفة "ماركا" قد ذكرت في وقت سابق، أن نهائي مونديال 2030 سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الاتفاق تم بين مسئولي العملاق المدريدي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

المغرب تنفي استضافة سانتياجو برنابيو لنهائي كأس العالم 2030

وكشفت مصادر مغربية لموقع (كووورة) أن الملف المشترك مع البرتغال وإسبانيا، يحظى بتنسيق على أعلى مستوى، وأن القرارات المهمة لا تتخذ وفق قصاصات الصحف، بل يتم حسمها داخل أروقة كونجرس الفيفا.

وشددت المصادر: لا شيء محسوم حتى الآن، والأمر سيناقش بين الدول المستضيفة في أجواء مليئة بالتقدير والاحترام.

وأتمت "صحيفة ماركا روجت لهذا الأمر من قبل، وهذه مجرد اجتهادات لا صلة لها بالواقع".

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