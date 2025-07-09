مدبولي يعلق على صورته مع رئيس وزراء إثيوبيا في قمة بريكس ويكشف الكواليس

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صورته التي جمعته برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال قمة "البريكس" الأخيرة في البرازيل، مؤكدًا أن الصورة كانت بروتوكولية بحتة، وجاءت ضمن الترتيبات التنظيمية للمؤتمر، والتي وضعت مصر إلى جانب إثيوبيا وإيران.

وأوضح مدبولي أن التركيز على صورته الثنائية مع آبي أحمد لا يعكس أي توجه سياسي جديد، قائلًا: "نحن لا نختار الترتيب في الصور البروتوكولية، ولكن علاقتنا مع كل الدول – ومنها إثيوبيا – قائمة على الاحترام المتبادل".



وشدد على أن مصر لا تعادي أي دولة، وليست ضد مشاريع التنمية، طالما أنها لا تضر بمصالحها المائية، وخاصة حقوقها في مياه نهر النيل.

وكشف رئيس الوزراء أن آبي أحمد خلال اللقاء على هامش القمة أن بلاده أنهت أعمال بناء سد النهضة، وبدأ تشغيله، مشددًا على حرصه على ألا يلحق أي ضرر بمصر أو السودان.

وأضاف مدبولي: "رئيس وزراء إثيوبيا تعهد بعدم المساس بمصالح مصر، ونحن نرحب بالنوايا الطيبة، لكننا ننتظر ترجمتها في وثيقة مكتوبة تنظم العلاقة المستقبلية بين الدولتين".

وأكد مدبولي أن موقف مصر من قضية سد النهضة لم يتغير، موضحًا أن بلاده لم تتأثر فعليًا بملء السد حتى الآن، لكن الأهم هو التوافق على منظومة تشغيل عادلة خاصة في فترات الجفاف الممتد.

وأشار إلى أن وجود اتفاق مكتوب هو الضامن الوحيد لحقوق الأجيال القادمة في مياه النيل.



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