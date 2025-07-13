وزير الطيران يؤكد دور اللجان النقابية في رفع الوعي الوظيفي

اجتمع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني، برئاسة محمد عيسى، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة ببيئة العمل واحتياجات العاملين بالوزارة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص وزارة الطيران المدني على دعم العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح وتطور القطاع، وضمن جهودها المستمرة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع العاملين وتذليل ما قد يواجههم من معوقات.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين. وأكد الدكتور سامح الحفني أن العنصر البشري يُمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الطيران المدني، مشيرا إلى أهمية خلق بيئة عمل إيجابية تُعزز من أداء العاملين واستقرارهم.

كما أعرب وزير الطيران المدني عن تفهمه الكامل لما طُرح من موضوعات، مؤكدًا أنه سيتم دراستها بعناية في ضوء الحرص على تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين.

كما أشار الحفني إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة النقابية كحلقة وصل بين العاملين والإدارة، في دعم التوازن المؤسسي ورفع الوعي الوظيفي، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، وبأن التزام العاملين وانتماءهم هو أحد مقومات نجاح القطاع.

وفي ختام اللقاء، أعرب مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدنى لما لمسوه من تفهم وتجاوب تجاه الموضوعات التي تم طرحها، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس توجه الوزارة الدائم نحو ترسيخ قيم التواصل الفعّال وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بقطاع الطيران المدني المصري.

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