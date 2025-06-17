كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا في بيروت 19 يوليو المقبل

تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 19 يوليو المقبل.

وتعود كارول سماحة لإحياء الحفلات في بيروت بعد فترة غياب طويلة، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

كانت كارول سماحة عادت في وقت سابق لإحياء الحفلات في العاصمة الهولندية أمستردام، بعد غياب 11 عاما، حيث إنها أحيت حفلين هناك يومي 30 و31 مايو الماضي.

وفي وقت سابق أيضا افتتحت عرض مسرحيتها الغنائية المنتظرة “كلو مسموح”، وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام، وتشجيع كبير من محبيها.

العمل، الذي كان تأجل أكثر من مرة، أولها بسبب الحرب على لبنان، ثم بسبب وفاة زوج كارول، المنتج وليد مصطفى مطلع هذا الشهر، خرج إلى النور مساء اليوم في الثاني عشر من مايو، ليشكل لحظة تحدي فنّية على الحزن ومرارة الفقدان.

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