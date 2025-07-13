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اقتصاد

93.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع نسبة 93.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.3 % والعرب على 5.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 27.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 38.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.8 % وسجل العرب 6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 2.773 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 2.942 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.
 
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

البورصة المصرية جديدة،فيتو 
البورصة المصرية، فيتو 

تداولات جلسة الأربعاء 

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملاتها الأربعاء الماضي، بعد عودة التداولات لطبيعتها عقب حادث حريق سنترال رمسيس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

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