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اقتصاد

تنظيم الاتصالات: هناك اختناقات بالخدمة ببعض المناطق بعد حريق سنترال رمسيس والإنترنت عاد بنسبة 99 %

سنترال رمسيس، فيتو
سنترال رمسيس، فيتو

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز استجاب فورًا لتداعيات حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بنسبة 99% حتى الآن، ويتم حل كل المشكلات الخاصة بالعملاء بشكل دوري وسريع.

اختناقات الانترنت والاتصالات أقل من 1%

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن نسبة البؤر والاختناقات الخاصة بـخدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% حاليًا، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف على تقليل الفجوة وتحسين جودة الشبكة، خاصة في المناطق التي شهدت تأثرًا كبيرًا بالخدمة.

 

المواطنون يلاحظون تراجعًا مؤقتًا

وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يزالون يعانون من بطئ مؤقت في سرعة الإنترنت أو تراجع طفيف في جودته مقارنة بما قبل الحريق، مؤكدًا أن هذا الوضع قيد المعالجة حاليًا، حيث يتم التعامل مع كل "البؤر الساخنة" من خلال خطط إصلاح فنية دقيقة.

 

التزام كامل بتحسين الخدمة

وشدد المهندس محمد إبراهيم على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملتزم بتوفير خدمة إنترنت مستقرة وذات جودة، مع متابعة يومية دقيقة للشكاوى والعمل على حل أي اختناق تقني في أسرع وقت ممكن.

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