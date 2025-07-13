الجنايات الاستئنافية تعاقب شابا بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور مخلة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، بمعاقبة شاب يعمل مهندسا زراعيا 26 سنة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك لقيامه بتهديد وابتزاز خطيبته السابقة لإجبارها على دفع له مبالغ مالية وإقامة علاقة، من خلال فبركة صورة لها خادشة للحياء، ثم قام بإرسالها إلى خطيبها الجديد، وبعض من أفراد أسرتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد خليل رئيس النيابة العامة.

تفاصيل ابتزاز خطيبته السابقة

ورد لمباحث جرائم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، بلاغا من فتاة اتهمت شابا وهو خطيبها السابق بتهديدها وابتزازها لإجبارها على إقامة علاقة معه ودفع أموال، وعندما امتنعت قام بفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين أسرتها.

وتبين أن المتهم تحصل على صورة خاصة المجنى عليها، وقام بفبركة الصور وتركيبها على أجساد أخرى بشكل خادش للحياء.

وبتعقب المتهم تبين استخدامه موقع تواصل باسمه لإرسال الصور والتهديدات المجنى عليها، وتم تحديد مكانه وضبطه على إثر البلاغ.

وأثبتت التقارير الفنية صحة تهديد المتهم المجنى عليها وإساءة استعمل مواقع التواصل الاجتماعى واستخدامه لغرض إجرامي.

وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت بحبسه وإحالته إلى المحاكمة التى قضت بمعاقبته مع مصادرة الأجهزة المضبوطة ومحو كل التسجيلات والصور.

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