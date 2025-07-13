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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين لتحميل التطبيق الجديد على الهواتف المحمولة للاستفادة من مميزاته

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

دعا القاضي حازم بدوي، رئيس الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين ممن يحق لهم التصويت إلى سرعة تحميل التطبيق الإلكتروني الجديد "الهيئة على هواتفهم المحمولة، عبر متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور"، وذلك للاستفادة من المميزات المتعددة التي يتيحها التطبيق، أبرزها خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية وخدمة طلب استبدال المركز الانتخابي.

 

ويُتيح التطبيق للناخب إمكانية تقديم طلب لتغيير المركز الانتخابي الحالي - والمبين من خلال خدمة الاستعلام بالتطبيق - وذلك في حال رغبته استبدال مقره الانتخابي بآخر من بين المراكز المتاحة، بما يُناسبه من الناحية الجغرافية وأقرب إلى محل سكنه الوارد ببطاقة الرقم القومي.

 

وأشارت الهيئة إلى  أن التطبيق يتيح أيضًا - في ذات الإطار - التقدم بطلب لتسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد، في حال كان تسكينهم في مراكز انتخابية  متفرقة، وذلك استنادًا إلى بيانات محل السكن الواردة في بطاقات الرقم القومي، وهو الأمر الذي يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على رفع الأعباء عن الناخبين وتجنيبهم أي مشقة والتيسير عليهم قدر الإمكان.

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الهيئة الوطنية للانتخابات المقار الانتخابية بطاقات الرقم القومى

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