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دين ودنيا

طفل يسأل: هل الضحك في الصلاة يبطلها أم لا؟ الإفتاء ترد (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء

وجّه الطفل حمزة رضا فاروق سؤالًا إلى برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس يسأل فيه: "لو حد ضحكني وأنا بصلي.. هل الصلاة تتحسب ولا لا؟".

هل الضحك في الصلاة يبطلها أم لا؟

وجاء رد  الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مشيدًا بوعي الطفل وسعيه لمعرفة الصحيح من أحكام الدين، قائلًا: "أولًا، نشكر الطفل حمزة على سؤاله، وربنا يديم عليه نعمة الصلاة وحبها، ويجعله من البارين بوالديه. أما بخصوص سؤاله، فإن الضحك في الصلاة يُقسم إلى نوعين: تبسُّم بدون صوت، وهذا لا يُبطل الصلاة، وضحك بصوت (قهقهة)، وهذا يُبطلها".

وأضاف الشيخ كمال: "وفي حالة الطفل حمزة، يظهر أن ما حدث كان مجرد تبسم، وبالتالي فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها".

أحكام الصلاة بالنسبة للأطفال

وأشار إلى أن حمزة لا يزال في سن صغيرة ولم يُكلَّف بعد بأداء الصلاة على وجه الإلزام، ولكن ما يؤديه من صلاة يُعد نافلة ويُثاب عليها هو ووالده، مؤكدًا أن هذه تربية طيبة وبداية موفقة في طريق الالتزام.

كما وجّه أمين الفتوى نصيحة تربوية قائلًا: "ننصح حمزة بأن يصلي في مكان هادئ أو في غرفة بمفرده إذا أمكن، حتى لا يتشتت تركيزه، كما يمكنه أن يطلب من المحيطين به عدم المزاح وقت الصلاة، ويؤجلوا ذلك إلى ما بعدها".
 

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برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء المصرية الضحك في الصلاة يبطلها الضحك في الصلاة يبطلها أم لا الصلاة

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