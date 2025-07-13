الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مها فتوني تنتهي من تسجيل أغنية جديدة وتستعد لطرح ألبومها خلال أيام

مها فتوني وتيام علي،
مها فتوني وتيام علي، فيتو

انتهت الفنانة مها فتوني ، من تسجيل أغنية جديدة بأحد الأستوديوهات، وتتعاون فيها مع الملحن تيام علي، ومن المقرر طرحها خلال أيام ضمن ألبومها الجديد الذي انتهت من تسجيل عدد من أغانيه مؤخرا  

أغنية مها فتوني الجديدة 

وتأتي أغنية مها فتوني الجديد التي انتهت من تسجيلها مؤخرا ضمن ألبومها الجديد بعد نجاح أخر ألبوماتها أول حب الذي طرح منذ أشهر علي يوتيوب 

وكانت مها  قدمت أغنية “30 حياة” مع النجم تامر حسني وحققت مشاهدات كبيرة علي موقع يوتيوب. 

 

أغنية 30 حياة لـ تامر حسني ومها فتوني من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

واشتهرت الفنانة مها فتوني بأغنية الصبر جميل التي وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 141 مليون مشاهدة على يوتيوب العام الماضي. 

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أغنية مها فتوني الجديدة الفنانة مها فتوني مها فتوني

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