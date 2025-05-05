الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صاحبة تريند الصبر جميل، مها فتوني تستعد لطرح أغنية جديدة

مها فتوني ومصطفي
مها فتوني ومصطفي الشعيبي، فيتو

تستعد المطربة مها فتوني صاحبة تريند الصبر جميل لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

أغنية مها فتوني الجديدة 

أغنية مها فتوني الجديدة من كلمات مصطفى الشعيبي ومن كلمات محمود عليم وتوزيع محمد ياسر.

وكانت مها فتوني قد قدمت أغنية “30 حياة” مع النجم تامر حسني وحققت مشاهدات كبيرة علي موقع يوتيوب. 

أغنية 30 حياة لـ تامر حسني ومها فتوني من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

واشتهرت الفنانة مها فتوني بأغنية الصبر جميل التي وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 141 مليون مشاهدة على يوتيوب العام الماضي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية مها فتوني الجديدة المطربة مها فتوني مها فتوني أغنية
ads

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأعلى لتنظيم الإعلام يعدل موعد بث مباريات كرة القدم الدولية للمنتخب والنوادي المصرية

6 صور ترصد لقاء السيسي وسلطان البهرة

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شاب في التبين

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد أمس

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ورائد الفلسفة الإسلامية الحديثة

برسائل هامة لأولياء الأمور والمعلمين، بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة التحرش بالأطفال

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية