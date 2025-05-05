صاحبة تريند الصبر جميل، مها فتوني تستعد لطرح أغنية جديدة

تستعد المطربة مها فتوني صاحبة تريند الصبر جميل لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية مها فتوني الجديدة

أغنية مها فتوني الجديدة من كلمات مصطفى الشعيبي ومن كلمات محمود عليم وتوزيع محمد ياسر.

وكانت مها فتوني قد قدمت أغنية “30 حياة” مع النجم تامر حسني وحققت مشاهدات كبيرة علي موقع يوتيوب.

أغنية 30 حياة لـ تامر حسني ومها فتوني من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

واشتهرت الفنانة مها فتوني بأغنية الصبر جميل التي وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 141 مليون مشاهدة على يوتيوب العام الماضي.

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