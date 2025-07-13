الأحد 13 يوليو 2025
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أخبار مصر

السياحة تنظم زيارة تعريفية لوفود إعلامية من أمريكا وبريطانيا إلى القاهرة وشرم الشيخ

الزيارة التعريفية
الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي الانجليزي والأمريكي، فيتو

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا من ممثلي كبرى وسائل الإعلام في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة تعريفية إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة وشرم الشيخ.

جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري، وتنفيذًا للاستراتيجية التسويقية للوزارة لتنويع الأسواق السياحية وإبراز تنويع المنتجات والأنماط السياحية للمقصد المصري.

كما استقبلت الوزارة فريق عمل البرنامج التلفزيوني الصيني الشهير “Divas Hit the Road”، خلال زيارته الحالية إلى مصر لتصوير حلقات الموسم الجديد بعدد من المواقع السياحية في القاهرة والجيزة والأقصر. 

وفي هذا السياق، أكد شريف فتحيوزير السياحة والآثار، أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التسويقية، التي ترتكز على الترويج لمصر كوجهة متنوعة وغنية بالمنتجات والأنماط السياحية وقادرة على جذب شرائح مختلفة من السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه الزيارات التعريفية تعمل على التعرف  عن قرب على أبرز المقومات السياحية والتجارب الفريدة التي يقدمها المقصد المصري.

الترويج لمصر كوجهة متنوعة وغنية بالمنتجات والأنماط السياحية

من جانبه، صرح المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بأن هذه الزيارة التعريفية تمثل خطوة مهمة في دعم الصورة الذهنية الإيجابية لمصر، خاصة في السوقين البريطاني والأمريكي، اللذين يعدان من الأسواق الرئيسية المستهدفة.

كما أشار إلى أهمية دور الإعلام الدولي في تعزيز جاذبية المقصد المصري لدى جمهور هذه الدول. 

وأوضحت نرمين حنفي مدير عام إدارة العلاقات السياحية بالهيئة، أن البرنامج السياحي للوفد الإعلامي شمل زيارة عدد من المعالم البارزة في القاهرة، تضمنت المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة، وميت رهينة، وخان الخليلي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومجمع الأديان في مصر القديمة. 
وفي شرم الشيخ، زار الوفد محمية رأس محمد، ومتحف شرم الشيخ، والسوق القديم، والكاتدرائية. 

وخلال لقائه بفريق البرنامج الصيني، أشار المهندس أحمد يوسف إلى أن السوق الصيني يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطة الوزارة الترويجية، لما يمثله من فرص واعدة، لافتًا إلى أن تصوير برنامج شهير بمشاركة نجوم صينيين سيساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الصين خلال الفترة المقبلة. 

وأكد أن الهيئة مستمرة في دعم الإنتاج الإعلامي الدولي وتصوير البرامج الترفيهية والسياحية على الأراضي المصرية، لما لها من تأثير كبير في تشكيل الرأي العام السياحي وتحفيز السفر إلى مصر، موضحًا أن الوزارة توفر كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، بالتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

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