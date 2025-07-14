الإثنين 14 يوليو 2025
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انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

اللواء نبيل فراج
اللواء نبيل فراج لحظة استشهاده

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