بعد الحكم بإعدام متهم بقتله، من هو اللواء فراج قائد عملية تطهير كرداسة وأول شهدائها؟

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر بالإعدام لإخواني متهم بالاشتراك مع آخرين في قتل الشهيد اللواء نبيل فراج، قائد عملية تطهير كرداسة.

وترصد “فيتو” المعلومات والتفاصيل كاملة للواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة، كالآتي:

اللواء نبيل فراج.. ارتبط اسمه بأحداث تطهير منطقة كرداسة من العناصر الإرهابية، بعد أن شهدت المنطقة واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث.

من كرداسة إلى الشهيد

تُعد مواجهة الشرطة للإرهابيين في كرداسة من أبرز محطات التصدي للإرهاب بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، حيث كانت المنطقة تمثل بؤرة للتطرف والعنف.

اللواء نبيل فراج، قائد عملية تطهير كرداسة، كان في مقدمة رجال الشرطة الذين واجهوا الإرهاب بحسم وقوة، مؤمنًا أن تصدي الدولة للإرهاب يجب أن لا يتوقف حتى يتم القضاء عليه تمامًا.

كانت عملية تطهير كرداسة في سبتمبر 2013، واحدة من أصعب العمليات التي خاضها رجال الشرطة بعد فض الاعتصام.

شجاعة اللواء نبيل فراج

تقدم اللواء نبيل فراج قواته بكل شجاعة، في مواجهة عناصر إرهابية مسلحة، كانوا قد ارتكبوا مذبحة راح ضحيتها العديد من رجال الشرطة، من بينهم مأمور قسم كرداسة وأفراد آخرين.

وفي لحظات من العمل البطولي، استشهد اللواء فراج أثناء مداهمة العناصر الإرهابية، تاركًا وراءه تاريخًا من التضحية والوفاء في خدمة وطنه.

الرجل الذي لا يُنساه التاريخ

كان اللواء نبيل فراج رمزًا للالتزام والكفاءة. من مواليد محافظة سوهاج، تمتع بشعبية واسعة بين زملائه ورؤسائه، حيث كان معروفًا بعلاقته الطيبة مع الجميع، سواء في محيط عمله أو في حياته الشخصية. تميز بكونه قائدًا حكيمًا، وكان يهتم دائمًا بتطوير كفاءاته المهنية والقيادية. كما كان رجلًا عائليًا من الطراز الأول، فقد كان الأب المثالي الذي كرّس وقته واهتمامه لعائلته، وحرص على أن يكون قدوة لأبنائه.

تكريم اللواء نبيل فراج

حرصت الدولة المصرية ومؤسساتها على تكريم اللواء نبيل فراج في مختلف المحافل، حيث جرى تكريمه مرارًا وتكرارًا تقديرًا لما قدمه من تضحيات جسام.. لم تقتصر تكريمات الدولة على تكريمه شخصيًا، بل كانت تشمل أيضًا رعاية أسرته، حيث تحرص المؤسسات على تلبية احتياجاتهم ودعمهم بشكل دائم.

الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتله

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين، قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

كما وجهت اتهامات بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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