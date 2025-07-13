الأحد 13 يوليو 2025
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نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب دبلومات السياحة والفنادق

نتيجة الدبلومات الفنية،
نتيجة الدبلومات الفنية، فيتو

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، اعتمد  وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري.

ويبحث عدد من أولياء الأمور والطلاب عن كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية للسياحة والفنادق، ونستعرضها في التقرير التالي:

 

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية للسياحة والفنادق

  • برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان
  • برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية
  • معهد فني فنادق المطرية شعبة المطاعم فقط
  • معهد فني فنادق الإسكندرية شعبة المطاعم فقط
  • معهد فني فنادق بورسعيد
  • معهد فني فنادق قنا شعبة المطاعم فقط
  • معهد فني فنادق المطرية "شعبة مطاعم".

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.
 - إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.
 - الضغط على "استعلام".

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًّا ومهنيًّا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

 

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية. 

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس 

كما أشاد  الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلي سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

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