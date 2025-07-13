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أخبار مصر

السيسي وقادة أفريقيا يلتقطون الصورة التذكارية في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة أفريقيا الصورة التذكارية في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شارك في الاجتماع التنسيقي، الذي اقتصرت المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث يستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.


وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس التقي خلال الزيارة بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية النيباد افريقيا

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