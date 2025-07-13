الصحة: توطين تصنيع 6 أنواع من الأدوية المستخدمة في علاج الأورام السرطانية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات العالمية للأدوية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة جهود الشركة في دعم المنظومة الصحية المصرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع سلط الضوء على دور الشركة في السوق المصري، والذي يمتد لأكثر من 70 عامًا، والتي وطنت ما يزيد عن 70% من منتجاتها داخل جمهورية مصر العربية، مضيفًا أن هذه الجهود تكللت بشراكة استراتيجية مع شركة «سيديكو» المصرية، لتوطين تصنيع 6 أنواع من الأدوية المستخدمة في علاج الأورام السرطانية، بما يشمل أورام الثدي والبروستاتا والقولون وعنق الرحم.

تعزيز توافر الأدوية الحيوية واستقرار السوق الدوائي

وتابع المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار، أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة وخبراتها، بما يضمن تعزيز توافر الأدوية الحيوية واستقرار السوق الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين.

وصرح «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش سبل دعم الشركة للمبادرات الرئاسية الصحية، لاسيما مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة، والأنيميا، والتقزم لدى الأطفال في المدارس، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المعنية بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مؤكدًا على أهمية مواصلة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في تنفيذ تلك المبادرات الصحية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الصحة أن وزارة الصحة تدعم كافة الجهود التي تسهم في تطوير الصناعات الدوائية وتوطين التكنولوجيا بما يخدم صحة المواطن المصري.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتورة هند عاشور مدير الإدارة العامة للصيدلة.

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