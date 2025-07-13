الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: توفير 6.5 مليون جرعة سنويًا من تطعيم الالتهاب السحائي لتلاميذ الصف الأول بالمراحل التعليمية

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
ads

أكدت وزارة الصحة توفير 6.5 مليون جرعة سنويًا من التطعيم الثنائي (A&C) لتلاميذ الصف الأول في جميع المراحل التعليمية. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها توفر 600,000 جرعة سنويًا، من التطعيم الرباعي للمسافرين إلى الدول الموبوءة أو لأداء الحج والعمرة، إلى جانب إدراج تطعيم الهيموفيلس إنفلونزا ضمن جدول التطعيمات عند عمر (2، 4، 6 أشهر) منذ فبراير 2014، بجانب تطعيم BCG للوقاية من الالتهاب السحائي الدرني.

وأوضحت الوزارة أن الالتهاب السحائي هو مرض ينتج عن التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، وقد يكون ناتجًا عن ميكروبات (بكتيريا، وفيروسات، وفطريات، أو طفيليات)، أو لأسباب غير ميكروبية مثل الأورام، والأدوية، والعمليات الجراحية، أو الحوادث

ونوهت الوزارة بأن النوع البكتيري المعدي  نجحت مصر في السيطرة عليه منذ عام 1989، حيث انخفض معدل الإصابة إلى 0.02 حالة لكل 100,000 نسمة، وذلك بفضل جهود الترصد والتطعيمات الوقائية، مؤكدة عدم رصد أي حالات وبائية من النمطين البكتيريين (A&C) بين طلاب المدارس منذ عام 2016، نتيجة استراتيجية التطعيمات الفعالة.

نظام الترصد الصحي المتكامل

وأشارت الوزارة إلى أن نظام الترصد الصحي المتكامل يعتمد على شقين؛ أولهما الترصد الروتيني، والذي يتم من خلال متابعة البلاغات اليومية من جميع المنشآت الصحية، وتقديم الرعاية الفورية (تشخيص وعلاج) مع تسجيل النتائج إلكترونيًا، وتقديم الوقاية الكيميائية (مثل عقار الريفامبسين) للمخالطين لمدة 10 أيام، بينما يعتمد الشق الثاني وهو الترصد في المواقع المختارة، الذي يتم من خلال فحص عينات السائل النخاعي في 12 مستشفى حميات باستخدام تقنية PCR في المعامل المركزية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

‏‎
وأكدت الوزارة أن ما يشاع عن وفاة 4 أشقاء في نفس التوقيت بسبب الالتهاب السحائي -عارٍ عن الصحة وغير موثق علميًا- للأسباب التالية:
 

لا يوجد دليل طبي يدعم حدوث الوفيات في توقيت واحد في الأمراض المعدية.
 

يجب استبعاد الأسباب غير المعدية (مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي) قبل تأكيد السبب.
 

في حالات التفشي الأسري، تكون الوفيات متقاربة زمنيًا (ضمن أيام)، وليست متطابقة.
 

استجابة الأجسام للعدوى تختلف حسب العمر، المناعة، والعبء الفيروسي، مما يجعل الوفاة في توقيت واحد  لـ4 أشقاء غير منطقية طبيًا.
‏‎

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الالتهاب السحائي الصحة تطعيم الالتهاب السحائي وزارة الصحة تطعيم الهيموفيلس إنفلونزا تطعيم BCG للوقاية من الالتهاب السحائي الدرني

مواد متعلقة

لماذا استبعدت وزارة الصحة وفاة 4 أطفال أشقاء بمرض الالتهاب السحائي؟

بعد الاشتباه بوفاة 4 أشقاء بالمرض، الصحة: مصر نجحت في القضاء على الالتهاب السحائي منذ 1989

الالتهاب السحائي ليس السبب،الصحة تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفاة 4 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا

الدفع بالعشرات من أطقم الإسعاف لإنقاذ ضحايا حادث انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

الرعاية الصحية: تكلفة تشغيل التأمين الشامل بمحافظات الصعيد تجاوزت 27.5 مليار جنيه حتى الآن

بعد وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة، ما هي أعراض الالتهاب السحائي؟

للمرة الثانية، مسعف ينقذ سيدة فاجأتها آلام الولادة بقنا

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مروة عماد الأولى بالدبلومات: التعليم الفني هو المستقبل وحلمي أبقى مهندسة زراعية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية