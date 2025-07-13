ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة حديد تسليح ومسكن بالتجمع والمرج (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة حديد تسليح ومسكن بمنطقتي التجمع والمرج.

سرقة حديد التسليح بالتجمع

تعود البداية عندما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين “أحدهما له معلومات جنائية” لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

سرقة حديد التسليح بالتجمع

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

سرقة محتويات مسكن بالمرج

كما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (جهازى "ميكرويف" – 2 مروحة حائط – شاشات عرض - بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المرج.

سرقة محتويات مسكن بالمرج



وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئي النية (مالك مقهى وتاجر خردة – مقيمان بدائرة القسم).

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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