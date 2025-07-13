الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة حديد تسليح ومسكن بالتجمع والمرج (صور)

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة حديد تسليح ومسكن بمنطقتي التجمع والمرج.

سرقة حديد التسليح بالتجمع 

تعود البداية عندما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين “أحدهما له معلومات جنائية” لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

سرقة حديد التسليح بالتجمع 
سرقة حديد التسليح بالتجمع 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

سرقة محتويات مسكن بالمرج

كما تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (جهازى "ميكرويف" – 2 مروحة حائط –  شاشات عرض - بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المرج.

سرقة محتويات مسكن بالمرج 
سرقة محتويات مسكن بالمرج 


وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئي النية (مالك مقهى وتاجر خردة – مقيمان بدائرة القسم).

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة حديد التسليح بالتجمع سرقة حديد التسليح حديد التسليح بالتجمع سرقة محتويات مسكن بالمرج المرج التجمع

مواد متعلقة

القبض على عامل سرق مبالغ مالية من داخل شقة أجنبي بالمعادي

جريمة داخل المسجد.. حكاية لص سرق هاتف مسن أثناء الصلاة

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

الالتهاب السحائي ليس السبب،الصحة تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفاة 4 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية