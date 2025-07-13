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رياضة

رغم وجود رونالدو، سبب رفض نجم مانشستر يونايتد الانتقال للنصر السعودي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أبدى الأرجنتيني اليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد الانجليزي، رفضه لعرض النصر السعودي، والذي تلقاه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب رفض جارناتشو عرض النصر 

ووفقًا للصحفي الموثوق مايك ماكيجارث، فإن جارناتشو رفض عرض النصر، ويفضل البقاء في أوروبا خلال الفترة الحالية رغم تواجد قدوته كريستيانو رونالدو مع الفريق السعودي.

ويرغب الدولي الأرجنتيني في الاستمرار في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع النصر لتدعيم صفوفه في الموسم الكروي الجديد في ظل انتظار قدوم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتولي القيادة الفنية بشكل رسمي.


ونجح صانع الألعاب صاحب الـ 21 عامًا في المساهمة بـ 48 هدفًا مع اليونايتد خلال مشواره مع الفريق بعد تصعيده من فئة الناشئين. 

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