السيسي يلتقي نظيره الأنجولي ويشيد بالرئاسة الأنجولية الجارية للاتحاد الأفريقي

قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الأنجولي "جواو لورينسو"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.

تعزيز العمل الأفريقي المشترك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالرئاسة الأنجولية الجارية للاتحاد الأفريقي، وحرص الجانب الأنجولي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات.

ومن جانبه أكد الرئيس الأنجولي تقديره لشخص الرئيس وللدور المصري المحوري والتاريخي في القارة الأفريقية، وفي العمل في إطار الاتحاد الأفريقي.



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