الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يلتقي نظيره الأنجولي ويشيد بالرئاسة الأنجولية الجارية للاتحاد الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
ads

قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الأنجولي "جواو لورينسو"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.

 تعزيز العمل الأفريقي المشترك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالرئاسة الأنجولية الجارية للاتحاد الأفريقي، وحرص الجانب الأنجولي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف القطاعات.

 ومن جانبه أكد الرئيس الأنجولي تقديره لشخص الرئيس وللدور المصري المحوري والتاريخي في القارة الأفريقية، وفي العمل في إطار الاتحاد الأفريقي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية النيباد افريقيا مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الرئيس الأنجولي جواو لورينسو

مواد متعلقة

جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي بمشاركة السيسي

السيسي يصل مقر اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مروة عماد الأولى بالدبلومات: التعليم الفني هو المستقبل وحلمي أبقى مهندسة زراعية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية