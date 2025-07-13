رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التربية والتعليم

استقبل صباح اليوم الأحد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بحضور الأمين العام ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

وزير التربية والتعليم يزور رئيس مجلس الدولة

وأعرب وزير التربية والتعليم عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى محمد عبد اللطيف متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

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