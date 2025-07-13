الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

لتفادي تلاحم المواسم، فيفا يصدر قرارات جديدة لإراحة اللاعبين

رئيس للفيفا
رئيس للفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا اليوم الأحد أن ممثلي اللاعبين وفيفا توصلوا إلى إجماع بشأن الحاجة إلى فترة راحة مدتها 72 ساعة بين المباريات، واتفقوا على أن يتمتع اللاعبون بـ21 يومًا على الأقل من العطلات في نهاية كل موسم.

قرارات جديدة لإراحة اللاعبين 

وجرت المناقشات قبل نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، وهي البطولة التي جرت خلال فترة توقف الموسم الأوروبي، وواجهت انتقادات من روابط اللاعبين، حيث أدى التركيز المتزايد على رفاهية اللاعبين إلى دعوات لفرض فترات راحة إلزامية وزيادة التركيز على سلامة اللاعبين خلال المباريات.


وقبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية، التي امتدت فعالياتها  لشهر، وجه مسؤولو كرة القدم دعوات متجددة لحماية اللاعبين وسط مخاوف متزايدة من الإصابات والإرهاق.


وفي الشهر الماضي، شن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا هجوما لاذعا على فيفا، مشيرًا إلى أنه "من الضروري وقف هذه المجزرة" وسط مخاوف مستمرة بشأن أعباء العمل الشاقة على اللاعبين.


واجتمع رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، ومسؤولون آخرون من الاتحاد الدولي لكرة القدم مع ممثلي روابط اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نيويورك، حيث أشاد إنفانتينو بالمناقشات ووصفها بأنها "تقدمية"، مضيفًا أن صحة اللاعبين "أولوية قصوى".


وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد "هناك إجماع على ضرورة وجود 72 ساعة راحة على الأقل بين المباريات، وأن يحصل اللاعبون على فترة راحة/إجازة لا تقل عن 21 يوما في نهاية كل موسم".


وأضاف "يجب أن تدار هذه الفترة بشكل فردي من قبل كل ناد ولاعبيه، وذلك وفقا لجداول مبارياتهم، مع مراعاة الاتفاقيات الجماعية المعمول بها".


ويعني هذا تطبيق فترة 72 ساعة بشكل صارم تعديلات كبيرة على بعض جداول المباريات وعقود البث التلفزيوني.

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