بعد تكرار حوادث الطرق، تطوير نظام المساعدة بالسيارات الحديثة لمنع الاصطدام

أنظمة ركن السيارات الحديثة، شهدت الفترات الماضية ارتفاع معدلات حوادث الطرق، مما دفع مصانع السيارات على أخذ الاعتبار والعمل على تطور تقنيات السيارات الحديثة المتعلقة بالأمان ومجال السلامة، من خلال تطوير نظام المساعدة في تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية (RCCA – Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) كأحد الابتكارات الرائدة التي تعزز من حماية السائق والركاب أثناء الرجوع للخلف، خصوصًا في الأماكن الضيقة أو المزدحمة مثل مواقف السيارات.

وتساءل الكثير من قائدي السيارات عن أهمية نظام المساعدة في تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية هو تقنية تعتمد على الرادارات المثبتة عادة في الزوايا الخلفية للمركبة، تقوم برصد المركبات أو الأجسام المتحركة القادمة من الجانبين أثناء الرجوع للخلف.

وبمجرد اكتشاف خطر محتمل، يُصدر النظام تحذيرًا صوتيًّا ومرئيًّا للسائق، وقد يقوم بتفعيل الكبح التلقائي إذا لم يتخذ السائق إجراءً في الوقت المناسب هذه الميزة تُعد تطورًا متقدمًا عن التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTA)، حيث إن RCCA لا يكتفي بتنبيه السائق، بل يتدخل فعليًّا بالكبح لتفادي الاصطدام، ما يمنع العديد من الحوادث الشائعة في مواقف السيارات والساحات الخلفية.



ووفقًا لإحصاءات من منظمات السلامة العالمية، فإن جزءًا كبيرًا من الحوادث اليومية يقع أثناء الرجوع للخلف، خاصة في المناطق ذات الرؤية المحدودة. ومع ازدياد حجم المركبات وانتشار سيارات الـSUV، أصبح من الصعب على السائقين رؤية كل ما يحيط بهم عند الرجوع للخلف.

من هنا تأتي أهمية نظام RCCA، حيث يعزز هذا النظام الوعي بالمحيط ويقلل بشكل كبير من احتمالية الاصطدام بالمركبات العابرة، أو حتى الأشخاص والدراجات. كما أنه يرفع من مستوى الراحة والطمأنينة لدى السائق، خصوصًا في الأماكن الضيقة أو حين تكون السيارة محاطة بمركبات أخرى.

السيارات المزودة بـ RCCA في السوق

تتسابق كبرى شركات صناعة السيارات لتضمين نظام RCCA ضمن حزم السلامة في طرازاتها الحديثة. نذكر على سبيل المثال:

هيونداي كريتا 2025: تأتي مزودة بحزمة Hyundai SmartSense التي تشمل RCCA.

كيا سبورتاج وسورينتو: تتيح هذا النظام كميزة أساسية أو اختيارية.

جنيسيس GV70 وGV80: توفر تقنيات مساعدة متقدمة من بينها RCCA.

نيسان ألتيما وباثفايندر: مزودة بنظام مشابه باسم Rear Automatic Braking.

يؤثر النظام في استهلاك الطاقة أو صيانة السيارة

نظام RCCA يعتمد على أجهزة استشعار إلكترونية ورادارات لا تؤثر في أداء المحرك أو استهلاك الوقود كما أن هذه الأنظمة مصممة لتكون موثوقة وطويلة العمر، ولا تتطلب صيانة دورية منفصلة، إلا في حال وجود عطل ناتج عن صدمة خارجية أو تعرض المستشعرات للضرر.

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