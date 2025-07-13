أسعار ومواصفات سيارات أوبل كورسا موديل 2026

سيارات أوبل، شهد السوق المصري خلال الفترة الماضية طرح موديلات العام الجديد 2026، وساهم في ذلك تجديد الموديلات وتوفير احتياجات المستهلك المحلي مما يخلق روح التنافس وتحسين المبيعات.

وكانت سيارات أوبل كورسا موديل 2026 إحدى السيارات الجديدة التي طرحت محليًا.

سيارات أوبل كورسا موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل أسعار ومواصفات سيارة أوبل داخل السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري بعد إخطار كافة الموزعين والتجار بأسعار السيارة الجديدة، وهي:

- يصل سعرها نحو مليون و280 ألف جنيه.



- حصلت سيارات أوبل كورسا علي محرك تيربو سعة 1.2 لتر ينتج قوة قدرها 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.



مواصفات الآمن والسلامة لسيارات أوبل

6 وسائد هوائية

نظام تنبيه السائق

نظام فرامل الطوارئ

نظام تنبيه الخروج عن المسار

مثبت سرعة ومحدد سرعة

وفرامل مانعة للانغلاق

وتوزيع الكتروني للفرامل

وأنظمة الفرامل الذكي

و الثبات الالكتروني

تثبيت كرسي الاطفال امامي وخلفي

مرايا داخلية تعتيم أوتوماتيك

حساسات ركن خلفية وامامية

كاميرا خلفية بانوراما 180 درجة

حساسات للإضاءة والمطر

عجلة احتياطية وأدوات التغيير

فرامل قرصية أمامية وخلفية

فرامل يد كهربائية

نظام التنبيه لضغط الاطارات

نظام التنبيه للنقاط العمياء

إمكانية الكشف السريع على حالة السيارة

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