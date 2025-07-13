الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات أوبل كورسا موديل 2026

سيارات أوبل كورسا،
سيارات أوبل كورسا، فيتو

سيارات أوبل، شهد السوق المصري خلال الفترة الماضية طرح موديلات العام الجديد 2026، وساهم في ذلك تجديد الموديلات وتوفير احتياجات المستهلك المحلي مما يخلق روح التنافس وتحسين المبيعات.

 وكانت سيارات أوبل كورسا موديل 2026 إحدى السيارات الجديدة التي طرحت محليًا.

سيارات أوبل كورسا موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل أسعار ومواصفات سيارة أوبل داخل السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري بعد إخطار كافة الموزعين والتجار بأسعار السيارة الجديدة، وهي:

- يصل سعرها نحو  مليون و280 ألف جنيه.
 
- حصلت سيارات  أوبل  كورسا علي  محرك تيربو سعة 1.2 لتر ينتج قوة قدرها 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.
 

 مواصفات الآمن والسلامة لسيارات أوبل

6 وسائد هوائية

 نظام تنبيه السائق

 نظام فرامل الطوارئ

 نظام تنبيه الخروج عن المسار

 مثبت سرعة ومحدد سرعة

 وفرامل مانعة للانغلاق

وتوزيع الكتروني للفرامل

 وأنظمة الفرامل الذكي

 و الثبات الالكتروني

 تثبيت كرسي الاطفال امامي وخلفي

مرايا داخلية تعتيم أوتوماتيك

حساسات ركن خلفية وامامية

 كاميرا خلفية بانوراما 180 درجة

 حساسات للإضاءة والمطر

عجلة احتياطية وأدوات التغيير

فرامل قرصية أمامية وخلفية

فرامل يد كهربائية

نظام التنبيه لضغط الاطارات

نظام التنبيه للنقاط العمياء

إمكانية الكشف السريع على حالة السيارة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استهلاك السيارة السيارة الجديدة اوبل كورسا اودي A5 وسائد هوائية ناقل حركة مقعد السائق سيارات أوبل كورسا موديل 2026

مواد متعلقة

أسعار ومواصفات سيارات أوبل جراند لاند 2025

30 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أوبل كورسا فيس ليفت

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مروة عماد الأولى بالدبلومات: التعليم الفني هو المستقبل وحلمي أبقى مهندسة زراعية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية