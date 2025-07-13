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جامعة القاهرة الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام 2025/ 2026

مصروفات جامعة القاهرة
مصروفات جامعة القاهرة الأهلية، فيتو

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية
مصروفات جامعة القاهرة الأهلية، فيتو

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 

وأكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيأتي لاحقا على قبول الطلاب بالبرامج الدراسية التي يصدر القرار الوزاري ببدء الدراسة بها، وبعد إعلان نتيجة تنسيق القبول للجامعات الأهلية، وقد تقرر أن يتم السداد على دفعتين لتيسير الإجراءات.

وتشدد جامعة القاهرة الاهلية على المتعاملين معها ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للجامعة للحصول على المعلومات الدقيقة. وفيما يلي روابط الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني:

صفحة جامعة القاهرة الأهلية على فيسبوك:

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الأهلية.

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