شبكة أطباء السودان تعلن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال، وإصابة 31، بينهم 9 نساء

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال، وإصابة 31 آخرين، من بينهم 9 نساء، جراء هجوم نفذته قوات تابعة لقوات الدعم السريع على منطقة "شق النوم" بولاية شمال كردفان.

ووصفت الشبكة في بيانها الحادث بأنه "اعتداء خطير على المدنيين"، مشيرة إلى أن من بين المصابين حالات حرجة، من بينها نساء حوامل.

"استمرار استهداف المدنيين في المناطق الآمنة"

وأعربت الشبكة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"استمرار استهداف المدنيين في المناطق الآمنة"، ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية وجادة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمواثيق الدولي.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليون شخص، وتسببت في مجاعة بمناطق عدة من البلاد.

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