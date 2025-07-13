الأولى فني تجاري بالمنوفية: خفت من الثانوية العامة وحققت حلمي في الفنية (فيديو وصور)

من بين الحقول الخضراء في قلب شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، فتاة لا تحمل سوى حلم صغير وقلب مملوء بالإصرار.. شيماء، ابنة الأرض الطيبة، لم تكن يومًا من أولئك الذين تهديهم الحياة الفرص على طبق من ذهب، بل كانت من الذين يصنعون من الحلم سُلّمًا يصعدونه للوصول للهدف.

الأولى على الدبلومات الفنية رفضت الالتحاق بالثانوية العامة

كانت شيماء تلميذة متفوقة، حصلت في المرحلة الإعدادية على مجموع يؤهلها للالتحاق بالثانوي العام، لكن الخوف من الثانوية العامة جعلها تقرر أن تخوض تجربة مختلفة تماما.

اختارت، بإرادتها لا يائسة، أن تلتحق بدبلوم التجارة، وهي تعلم أن المجتمع أحيانًا يُنقص من قيمة أصحاب التعليم الفني، لكنها كانت تحمل يقينًا راسخًا أن التميز لا يُقاس بالنظام التعليمي بل بالإرادة وتحقيق الهدف.

الفرحة تعم المصيلحة بعد حصول شيماء على المركز الأول بالدبلومات الفنية

بدأت رحلتها في التعليم الفني، ورفعت راية التحدي، حتى أصبحت الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية - شعبة التجارة.

الخبر أثلج صدور أسرتها، وملأ منزلها بالفرحة والزغاريد وقريتها الصغيرة بالفخر، ليتحقق حلما طالما سكن قلبها وهو الالتحاق بكلية التجارة.

دموع الفرحة كانت هى المسيطرة على المشهد بعد انتشار اسمها في أخبار نتيجة الدبلومات الفنية وحصولها على المركز الأول بمجموع 599 بنسبة مئوية 99.83%.

أرجعت ابنة قرية المصيلحة حصولها على هذا الترتيب لله أولا ثم لوالدتها التى سهرت، ودعت، وشجعت وكانت السند الأول في كل خطوة".

شيماء اليوم أصبحت تحلم بأن تصبح موظفة بأحد البنوك لتبرهن على أن الإرادة يمكنها أن تصنع المستحيل، وأن الصعود يبدأ بخطوة إن كانت تلك الخطوة صادقة ومليئة بالتحدي والثقة.

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