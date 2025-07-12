السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

حبس سائق نقل ذكى بتهمة سرقة عاملين بشركة صرافة في التجمع

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالى من سيدة وآخر يعملان بإحدى شركات الصرافة التابعة لإحدى البنوك بأسلوب "المغافلة" في منطقة التجمع الأول.

 

سرقة مبالغ مالية بالتجمع الأول 

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بدائرة القسم بتهمة سرقة مبلغ مالى من (سيدة - أحد الأشخاص "يعملان بإحدى شركات الصرافة التابعة لإحدى البنوك") بأسلوب "المغافلة".


وبمواجهته اعترف السائق بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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