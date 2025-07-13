تداول 63 ألف طن و586 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 63000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و586 شاحنة و287 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 379 شاحنة و175 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56000 طن بضائع، 207 شاحنة 112 سيارة.

تصدير 50 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا لفيتنام

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Belagos Express والحرية 2، بينما تغادر السفينة Gin 16 وعلى متنها 50 الف طن فوسفات متجهة إلى فيتنام والسفينة Alcudia Express. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express.

وغادرت السفينتين Belagos Express والحرية 2. وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1007 راكب بموانيها.

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