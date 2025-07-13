الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 63 ألف طن و586 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 63000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و586 شاحنة و287 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 379 شاحنة و175 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56000 طن بضائع، 207 شاحنة 112 سيارة. 

تصدير 50 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا لفيتنام

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Belagos Express والحرية 2، بينما تغادر السفينة Gin 16 وعلى متنها 50 الف طن فوسفات متجهة إلى فيتنام والسفينة Alcudia Express. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia  Express.

 وغادرت السفينتين  Belagos Express والحرية 2. وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين وآيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1007 راكب بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحمر موانئ السويس موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا هيئة موانئ البحر الاحمر

مواد متعلقة

السكك الحديدية: تخفيض سرعة القطارات لليوم الثانى بسبب الحر

وزير الصناعة والنقل يترأس الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري

وزير النقل يتلقى تقريرا عن حالة الطريق الإقليمي ويعلن موعد إعادة تشغيله

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ.. السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار بدون إحدى عرباته.. ولجنة لمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية بالجيزة

أبرز 6 معلومات عن محطة القطار السريع بالعين السخنة

تداول 17 ألف طن و586 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بسبب تطاير الزيت من المحرك، إصابة سائق قطار الإسكندرية - مطروح بحروق بمحطة رأس الحكمة

السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار أسوان (VIP) بدون إحدى عرباته

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

الالتهاب السحائي ليس السبب،الصحة تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفاة 4 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية