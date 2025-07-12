السبت 12 يوليو 2025
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أخبار مصر

تداول 17 ألف طن و586 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (17000) طن بضائع و(586) شاحنة و(212) سيارة

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(327) شاحنة و(195) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(259) شاحنة و(17) سيارة.


استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة  ALcudia Express بينما غادرت السفينتين Belagos Express  والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي Belagos Express، القاهرة والحرية 2 وغادرت السفينة  ALcudia Express. وشهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(194) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وايلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2820 راكبا بموانيها بتاريخ: 12 يوليو 2025

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