الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي يكشف عن صفقات الميركاتو الصيفي

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

قال مصدر داخل الأهلي إن باب الصفقات لم يغلق وهناك احتمالية لإبرام صفقة جديدة بعد التعاقد مع كل من محمد شريف وياسين مرعي ومحمد شكري. 

كما يعقد غدا محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمناقشة المرحلة القادمة التي تشهد الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو تدريباته بعد غد الإثنين، استعدادا للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تدريباته الإثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكرا مغلقا في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري، وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي اخبار الأهلي موعد مباراة الاهلي القادمة

مواد متعلقة

وسام أبو علي يصل القاهرة اليوم استعدادا لبدء فترة الإعداد مع الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للموسم الجديد

ريبيرو وجهازه في القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي

مصدر بالأهلي يكشف كواليس إغلاق باب التفاوض مع نجم بتروجت

جلسة مرتقبة بين يوسف والدبيس في الأهلي

ريبيرو يقود تدريبات الأهلي استعدادا للموسم الجديد الإثنين المقبل

موعد وصول وسام أبو علي للقاهرة للانتظام في مران الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته الإثنين استعدادا للموسم الجديد

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مروة عماد الأولى بالدبلومات: التعليم الفني هو المستقبل وحلمي أبقى مهندسة زراعية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية