بأسلوب كسر الزجاج، ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من سيارة بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" بـمنطقة التجمع الخامس.

سرق مبلغ مالى من داخل سيارة بالتجمع الخامس

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج".

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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