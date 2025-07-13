"القومي للمسرح" يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية

تتواصل الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي يُقام برئاسة الفنان محمد رياض، وإدارة المخرج الدكتور عادل عبده، وبمشاركة نخبة من العروض المسرحية المتميزة التي تمثل مختلف جهات الإنتاج المسرحي في مصر، والتي وصل عددها لـ ( 35 ) عرضا مسرحيا.

لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة المهرجان عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية " مسابقة سميحة ايوب "، وهي المسابقة الرئيسية والأكثر أهمية ضمن فعاليات المهرجان، لما تمثله من احتفاء بالحركة المسرحية المصرية وتقدير لتجاربها المتنوعة.

وقد تم اختيار نخبة من الرموز المسرحية والنقدية والفنية لتشكيل اللجنة، التي يترأسها الفنان الكبير رياض الخولي، وتضم في عضويتها كلًا من الدكتور عاطف عوض، والموسيقار الفنان وليد الشهاوي، والفنان الكبير ياسر صادق، والدكتور حاتم حافظ، والدكتور محمود سامي، والفنانة الكبيرة منال سلامة.

وتأتي هذه اللجنة بخبراتها المتنوعة ومكانتها الرفيعة في الوسط الفني لتتولى مسئولية تقييم العروض المتنافسة بكل موضوعية ومهنية، وفق معايير دقيقة تشمل جميع عناصر العرض المسرحي من أداء تمثيلي ورؤية إخراجية ومعالجات درامية وجمالية، ويأمل القائمون على المهرجان أن تُسهم هذه اللجنة في دعم الإبداع المسرحي وتكريم التجارب التي تقدم رؤى فنية متميزة تعكس تطور المسرح المصري وتفاعله مع قضايا المجتمع.

المهرجان القومي للمسرح المصري

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية التي تنظمها وزارة الثقافة، ويهدف إلى دعم وتوثيق الحركة المسرحية في مصر، من خلال عرض أبرز إنتاجات الفرق المسرحية خلال العام، وتكريم رموز الفن المسرحي، وتنظيم الندوات والورش الفكرية والفنية التي تسهم في خلق حوار نقدي متجدد حول قضايا المسرح وفنونه.

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