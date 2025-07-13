القومي للمسرح يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري بالدورة 18

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري، التي تُعد من أبرز المسابقات الفكرية المصاحبة لفعاليات المهرجان.

لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري

وتتكوّن لجنة التحكيم هذا العام من نخبة من الأكاديميين والنقاد المتخصصين، حيث يرأسها الدكتور أسامة أبو طالب، وتضم في عضويتها كلًا من الدكتورة إيمان عز الدين، والدكتور عصام عبد العزيز، ويتولى خالد الطويلة مهمة مقرر اللجنة.

وقد شهدت المسابقة إقبالًا ملحوظًا من الباحثين والنقاد الشباب، حيث بلغ عدد المقالات النقدية المقدَّمة 41 مقالًا، استوفى منها شروط المسابقة 25 مقالًا، كما بلغ عدد الأبحاث النظرية المقدَّمة 23 دراسة، استوفت منها 16 دراسة الشروط المطلوبة للمنافسة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتناول النقدي والفكري للمسرح في مصر.

وتُعد هذه اللجنة مسؤولة عن تقييم الأعمال وفقًا لمعايير علمية دقيقة تراعي الأصالة والعمق التحليلي والمنهجية، وذلك في سياق حرص المهرجان على دعم مسارات التفكير النقدي وتكريس قيمة البحث المسرحي كأحد أركان تطوير الحركة المسرحية.

المهرجان القومي للمسرح المصري

ويتولى إدارة الدورة الحالية من المهرجان الفنان الدكتور عادل عبده، وتُقام فعالياتها هذا العام تحت شعار “المسرح في كل مصر”، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع من خلال عروض وندوات وورش تقام في مختلف المحافظات المصرية.

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2006، يُعد أكبر تجمع سنوي للمسرح المصري، ويهدف إلى دعم وتكريم الإبداع المسرحي المصري، وفتح نوافذ الحوار والتفاعل بين فناني المسرح ونقاده وجمهوره.

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