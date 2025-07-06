البلشي: نحتاج لواقع جديد يليق بصمود الشعب الفلسطيني ويعيد الاعتبار للحق العربي

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين كانت وستظل بيتًا لكل الصحفيين، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى دومًا القضية المركزية الأولى للنقابة، باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا ووطنيًا لمصر، كما أن مصر تمثّل عمقًا حيويًا لفلسطين وشعبها.

القضية الفلسطينية

وقال “البلشي” خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة اليوم، إن موقف نقابة الصحفيين كان واضحًا منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي، حيث أعلنت دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، ووقوفها بجانب الزملاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون آلة القتل والقمع أثناء تأدية واجبهم في نقل الحقيقة.

إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني

وأضاف: "نأمل أن نكون قد اقتربنا من الأيام الأخيرة لهذا العدوان الوحشي، وأن نجد مسارًا حقيقيًا لإنهائه، بما يفتح الباب أمام تحقيق انتصار للرواية الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة التي تحمي أرضه وهويته".

وشدّد نقيب الصحفيين على أن اللحظة الراهنة تفرض علينا جميعًا الوقوف في مواجهة عدو جامح لا يعرف للإنسانية معنى، مشيرًا إلى أن ما نحتاجه اليوم هو واقع جديد يليق بصمود الشعب الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للحق العربي في التحرر والاستقلال.

اختتم: "هذا هو أوان استعادة الحق، والدفاع عن كل من يدفع ثمن تمسكه بالحقيقة... والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه الآن: ماذا بعد انتهاء العدوان؟".

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