تعرف على تطورات صفقة انتقال محمود غربال للزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك أن النادي اقترب من حسم التعاقد مع محمود غربال، الظهير الأيمن لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مقابل 500 ألف دولار.

وقال المصدر: الصفقة في مراحلها النهائية، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض البنود الشخصية قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه للفريق.

الأمور المالية ستحسم الصفقة

أوضح المصدر أن إتمام الصفقة يتوقف فقط على التفاصيل المالية، حيث يسعى الزمالك لتوفير المقابل المادي المناسب لإتمام التعاقد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف انتقال الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن نادي بتروجت في بيان رسمي رفضه بيع حامد حمدان لصفوف نادي الزمالك نظرا للحاجة الفنية للاعب.

حامد حمدان

وأكد المصدر أن إدارة بتروجت عرضت على حامد حمدان تمديد عقده مع الفريق مع زيادة في راتبه إلا أن اللاعب رفض ذلك تماما مجددا تمسكه بالانضمام إلى الزمالك.

وواصل: "لم يفقد نادي الزمالك الأمل في إتمام صفقة حامد حمدان، بل إن جون إدوارد سيعقد جلسة حاسمة وأخيرة مع إدارة بتروجت خلال الساعات المقبلة؛ من أجل التعاقد مع حامد حمدان مستغلا ضغط اللاعب على إدارة النادي البترولي.

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