يوسف حجاج الأول على نظام الدبلومات المزدوج بالإسكندرية: أحلم بكلية السياحة والفنادق

أعرب الطالب يوسف حجاج، الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية نظام التعليم المزدوج لعام 2025، عن سعادته البالغة بحصوله على المركز الأول، مؤكدًا أنه كان يتوقع التفوق نظرًا لاجتهاده وتفوقه الدراسي خلال السنوات الماضية.

وقال حجاج، الطالب بمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بمحافظة الإسكندرية، إنه تلقى خبر النتيجة عبر عدد من الصحفيين بالمحافظة، وكانت سعادته لا توصف رغم توقعه تحقيق مركز متقدم، مشيرًا إلى أن حبه للمجال الذي يدرسه كان دافعًا رئيسيًّا للتميز.

وأضاف: "كنت دائمًا من المتفوقين، وأحب مجال التعليم الفني، خاصة في تخصص تقديم الخدمات السريعة، وأسعى لتطوير نفسي فيه باستمرار."

وأوضح حجاج أنه في حال أُتيحت له فرصة الالتحاق بكلية السياحة والفنادق، فسيسعى بكل طاقته لتحقيق حلمه في هذا المجال، والاستمرار في مسيرة التفوق والنجاح.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلي سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

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