الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات صفقة انتقال أحمد ربيع للزمالك

أحمد ربيع
أحمد ربيع

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي لضم أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن الصفقة تُبرم بعيدًا عن أي مفاوضات تتعلق بانتقال الثنائي سيد نيمار أو مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي.

الأمور المالية ستحسم الصفقة

أوضح المصدر أن إتمام الصفقة يتوقف فقط على التفاصيل المالية، حيث يسعى الزمالك لتوفير المقابل المادي المناسب لإتمام التعاقد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف انتقال الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن نادي بتروجت في بيان رسمي رفضه بيع حامد حمدان لصفوف نادي الزمالك نظرا للحاجة الفنية للاعب.

حامد حمدان

وأكد المصدر أن إدارة بتروجت عرضت على حامد حمدان تمديد عقده مع الفريق مع زيادة في راتبه إلا أن اللاعب رفض ذلك تماما مجددا تمسكه بالانضمام إلى الزمالك.

وواصل: "لم يفقد نادي الزمالك الأمل في إتمام صفقة حامد حمدان، بل أن جون إدوارد سيعقد جلسة حاسمة وأخيرة مع إدارة بتروجت خلال الساعات المقبلة من أجل التعاقد مع حامد حمدان مستغلا ضغط اللاعب على إدارة النادي البترولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي الفلسطيني حامد حمدان الميركاتو الصيفي الجاري نادي الزمالك ال نادي الزمالك نادي بتروجت نادي الزمالك ا ميركاتو الصيف

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي.. جنش يشكو مودرن سبورت.. وتطور جديد في ملف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

الالتهاب السحائي ليس السبب،الصحة تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفاة 4 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية