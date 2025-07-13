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ثقافة وفنون

جبريل الرجوب للتليفزيون المصري: لابد من حوار فلسطيني يضم فتح وحماس تستضيفه مصر

جبريل الرجوب، فيتو
جبريل الرجوب، فيتو

حل السياسي الفلسطيني جبريل الرجوب ضيفًا علي برنامج (العالم غدًا) الذي تبثه القناة الأولى بالتليفزيون المصري يوميًا في العاشرة مساءً.

وقال الرجوب في المقابلة التي أجراها الإعلامي محمد ترك: إن حالة الانسجام في المجموعة العربية بشأن القضية الفلسطينية، تؤهل مصر لعقد حوار فتحاوي حمساوي لبناء مقاربة مشتركة. ويمكن لهذه المقاربة أن تطرح خارطة طريق تبدأ بتفاهمات بين حركتي فتح وحماس.

لا بد من حوار فلسطيني شامل تستضيفه مصر

وأضاف الرجوب: لا بد من حوار فلسطيني شامل تستضيفه مصر ينطلق من وحدة مفهوم الحل السياسي، ويجب أن يقود هذا الحوار الوطني الشامل إلى وضع نظام انتخابي، يُفضي إلى حكومة وحدة وطنية. والدولة الوحيدة القادرة على تبني خارطة طريق فلسطينية هي بالطبع الدولة المصرية.

واختتم: يمكن للقاهرة استضافة حوار فلسطيني شامل ينهي حالة الانقسام. وحينئذ لابد من قبول حماس باحتكار المؤسسة الأمنية الفلسطينية للسلاح، إذ لا يجب أن يكون الشعب الفلسطيني وقودًا لقوى خارجية، أو أن يدفع فاتورة أجندات قوى أجنبية.

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