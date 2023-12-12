الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ظهور حفيدة شارلي شابلن لأول مرة بالشاشات المصرية

كيرا شابلن، فيتو
كيرا شابلن، فيتو

أعلن برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية  dmc، غدًا الأربعاء، عن استضافة كيرا شابلن، حفيدة شارلي شابلن صانع السينما الصامتة في العالم، والفرنسي مانويل رئيس صندوق عالم أفضل والمطرب والملحن الإيطالي فيريديكو "من ذوي الهمم"، في أول لقاء تليفزيوني على قناة مصرية.

استضافة حفيدة شارلي شابلن

وتأتي الاستضافة  لتكريمهم والاحتفال بهم في أول زيارة لهم في مصرمع عدد من الضيوف العالميين المشاركين في احتفالية مانحي الأمل، وعلى رأسهم الكابتن أنور الكموني لاعب التنس العالمي، رئيس مؤسسة حملة مانحي الأمل، وفيديريكو ماتيلو الملحن والمغني الإيطالي، وعارضة الازياء والمصممة ورائدة الأعمال والممثلة والمنتجة مانويل كلاس دي لاروش، ورئيس صندوق عالم أفضل.

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الجدير بالذكر أن برنامج "السفيرة عزيزة" أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة "متغلطيش غلطتي" لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهم.


 

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برنامج السفيرة عزيزة السفيرة عزيزة شارلي شابلن حفيدة شارلي شابلن كيرا شابلن

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