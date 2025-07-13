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طلاب هندسة المطرية يبتكرون منهجية فعالة فى الصيانة الذكية

طلاب هندسة المطرية،
طلاب هندسة المطرية، فيتو
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نفذ مجموعة من طلاب كلية هندسة المطرية مشروع تخرج متميزا بعنوان "Reliability-Centered Maintenance  الصيانة المعتمدة على الموثوقية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادى عميد هندسة المطرية، وإشراف الدكتور ياسر  شعبان أستاذ التصميم الميكانيكى ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فى إطار تشجيع طلاب جامعة حلوان على إظهار قدراتهم وربط الجانب الأكاديمى بالواقع.

ويعتمد المشروع على منهجية الصيانة المعتمدة على الموثوقية وهى إحدى منهجيات الصيانة التى تهدف إلى التحول من الصيانة التقليدية المعتمدة على الوقت أو الأعطال إلى نموذج ذكى قائم على تحليل المخاطر والحالة الفعلية للمعدات، حيث قام الطلاب بدراسة شاملة لأنظمة الطلمبات (الكهربائية، الديزل، وطلمبة الجوكى) باستخدام أدوات تحليل احترافية مثل تحليل أنماط وأثر الفشل (FMEA)، تحليل شجرة القرارات.

وقد تم تطبيق المشروع بشكل عملى على نظام مكافحة الحرائق بمول (هيل تاون) التابع لشركة بالم يوز، حيث اعتمد الطلاب على أحدث منهجيات الصيانة المطبقة عالميًا، التى تهدف إلى تحسين كفاءة وأداء الأنظمة وتقليل الأعطال.

ومن أبرز أهداف المشروع:

• إعداد خطة صيانة فنية متكاملة  (يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية).
• رفع مستوى الاعتمادية وتقليل التوقفات غير المخطط لها.
• خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد.
• ضمان الامتثال لمعايير السلامة واللوحات التنظيمية.

وتحرص الجامعة على تشجيع الطلاب فى التعبير عن قدراتهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لذلك، حيث يُعد المشروع ثمرة لنجاح تطبيق المعرفة الأكاديمية في بيئة صناعية حقيقية، كما يعد مثالا واضحا لإبراز فكرة ربط الجامعة بالصناعة من خلال جهد وفعالية وتميّز وحلول واقعية مبتكرة، حيث قام الطلاب بتنفيذه بمهارات ريادية تدل على تفكير متميز أبرز قدراتهم، من خلال منهجية ذكية فى إدارة الوصول والصيانة على مستوى المنشآت الكبرى.

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