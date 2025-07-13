ساخرون.. رئيس شعبة الدواجن: كل بيضة بياكلها المواطن مدعومة من الحكومة بـ 16 جنيه

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية عقد مؤتمرا صحفيا، للحديث عن عن أسباب انخفاض أسعار البيض فى الشهور الأخيرة، برغم ارتفاع أسعار الفراخ.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف إن أحد الصحفيين توجه بسؤال لرئيس الشعبة قائلا: إزاى أسعار الفراخ ثابتة بينما أسعار البيض بتنخفض؟

فرد عليه رئيس الشعبة ساخرا: لازم تعرف إن كل بيضة بياكلها المواطن مدعومة من الحكومة بـ 16 جنيه.. يعنى البيضة أصلا بعشرين جنيه وانت بتاخدها بـ 4 فقط!

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