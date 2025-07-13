الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة لوحات كبائن الاتصالات في مدينة نصر للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة مكونات إلكترونية من داخل كبائن تابعة لإحدى شركات الاتصالات إلى محكمة الجنايات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بشأن الواقعة بلاغا من أحد مسئولي شركة اتصالات، مقيم بمحافظة الجيزة، يفيد باكتشافه سرقة عدد من اللوحات الإلكترونية المتقدمة من داخل كابينة خدمات فنية تابعة للشركة الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه عامل سابق بالشركة، وله معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته الأدوات التي استخدمها في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بسرقة اللوحات الإلكترونية، وقيامه ببيعها إلى 3 عملاء آخرين سيئي النية داخل محافظة القاهرة.

وتمكنت الشرطة من ضبط الأشخاص الثلاثة، وبحوزتهم المسروقات بالكامل، والتي قُدرت قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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