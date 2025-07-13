المهرجان القومي للمسرح يعلن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف

في إطار دور المهرجان القومي للمسرح المصري في دعم الإبداع المسرحي وتشجيع الأصوات الجديدة في الكتابة، أعلن المهرجان برئاسة الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان عادل عبده، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات دورته الثامنة عشرة.

لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي

ويترأس لجنة التحكيم هذا العام الدكتور أحمد مجاهد، وتضم في عضويتها الكاتب المسرحي أيمن فتيحة والمخرج المسرحي أحمد طه، بينما يتولى مهمة المقررين كل من خالد الطويلة ورشا زيدان.

اللجنة تستقبل ١٥٣ نصًا مسرحيًا

وقد شهدت المسابقة إقبالًا ملحوظًا من الكُتّاب والمبدعين، حيث استقبلت اللجنة ١٥٣ نصًا مسرحيًا، وبلغ عدد النصوص المستوفية للشروط ١٣٢ نصًا، في مؤشر واضح على الحراك الإبداعي المتزايد في مجال الكتابة المسرحية.

ويُعد الإعلان عن لجنة مسابقة التأليف خطوة جديدة ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها المهرجان القومي للمسرح لتشجيع الإنتاج المسرحي المحلي ودعم المواهب في مختلف مجالات الفن المسرحي.

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