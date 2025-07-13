اليوم عزاء المخرج سامح عبد العزيز بمسجد الشرطة

يستقبل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأسرة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، والذي وافته المنية صباح الخميس الماضي، العزاء اليوم بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبد العزيز

وكانت قد كتبت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عزاء نقابة المهن السينمائية للمغفور له بإذن الله المخرج سامح عبد العزيز الأحد 13 /7 في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة الروضة والكوثر”.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

توفي المخرج سامح عبد العزيز، الخميس الماضي، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة.

المخرج سامح عبد العزيز، وُلد في القاهرة عام 1976 وتخرج من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996.

بدأ حياته المهنية في التلفزيون مخرج برامج مثل "جانا الهوا" و"الهوا هوانا" على قناتي دريم وروتانا، ثم توجه لإنتاج كليبات وهو ما مهّده للانتقال إلى عالم الإخراج السينمائي.



أبرز الأعمال السينمائية

درس خصوصي (2005): أول فيلم روائي طويل إخراجًا، قدم عدة أفلام ناجحة منها: "أسد وأربع قطط"، "الفرح"، "حلاوة روح"، "كباريه"، "الليلة الكبيرة".

آخر أعماله كان فيلم "الدشاش" (2024) بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة

في صيف 2025، تولّى إخراج فيلم "الساحل الشرير" بعد انسحاب مخرج العمل الأصلي، مع علي ربيع وميرنا جميل.

إنجازات على الشاشة الصغيرة، أخرج مسلسلات رائدة مثل: "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" "بين السرايات"، "الحارة"، "رمضان كريم" (2017).

حديثًا: "صدفة" (رمضان 2024)، أُشاد بإدارته المتميزة للطاقم والممثلين، "شهادة معاملة أطفال" (رمضان 2025) بطولة محمد هنيدي—تولّى إخراجه بعد انسحاب المخرج الأساسي، ونجح في إنهائه في الوقت المحدد، تولّى أيضًا إنقاذ مسلسل "زي الشمس" في 2019 بعد انسحاب المخرجة الأصلية، وأتم العمل بنجاح.

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