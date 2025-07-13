6 صور ترصد انهيار عقار العطارين المنكوب وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية اليوم، انهيار عقار به سكان مكون من أرضي و4 طوابق أرضي، وجاري البحث عن مفقودين ونقل مصابين إلى المستشفيات .

فيتو رصدت بعض الصور لانهيار عقار العطارين المنكوب وسط المحافظة

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم بمنطقة العطارين وسط المحافظة.

وعلى الفور انتقل الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، ترافقه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلي موقع البلاغ وجاري رفع الأنقاض.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات بالمنطقة.

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